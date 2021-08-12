Бывший участник кей-поп группы Big Bang Сынни получил три года тюрьмы по делу о сутенерстве

Южнокорейский военный суд приговорил к трем годам заключения звезду кей-попа Сынни (настоящее имя Ли Сын Хен), который был участником популярной группы Big Bang. Сынни получил срок по делу о сутинерстве и должен будет выплатить штраф 1,15 миллиарда вон ($989 тысяч).

Об этом сообщает Associated Press.

Обвинения Сынни предъявили еще в январе 2020 года. По данным следствия, он организовывал сексуальные услуги для бизнесменов из Тайваня, Японии и Гонконга в период с 2015 по 2016 год, похитил средства сеульского клуба «Пылающее солнце», в котором был пиар-директором, а также делал крупные ставки в иностранных казино с 2013 по 2017 год, что запрещено законодательством Южной Кореи.

Сынни все обвинения отрицал, но на пике карьеры решил уйти из Big Bang и объявил о завершении карьеры.

В марте прошлого года Сынни призвали в армию, а его дело передали в военный суд. После оглашения приговора Сынни взяли под стражу в зале суда.