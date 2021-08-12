У Первомайську угруповання ексдепутата займалося крадіжкою газу з поїздів

У Первомайському районі (Миколаївська область) правоохоронці викрили організовану групу, яка тоннами викрадала газ з вагонів-цистерн поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними поліції, схему крадіжок і групу організували двоє мешканців Первомайська, один з яких — колишній депутат Первомайської міської ради.

Схема діяла наступним чином — машиніст поїзда залишав вагони в умовленому місці, після чого з них відкачували газ спецвантажівкою. Потім газ під супроводом організатора доставляли на підконтрольну заправну станцію, де його і продавали. За місяць угруповання могло заробляти до мільйона гривень.

Поліція встановила ферму, на якій угруповання ховало автомобіль-газовоз і обладнання для відкачки газу.

11 серпня поліція за підтримки бійців КОРД провели спецоперацію із затримання всіх фігурантів. Також було проведено 15 обшуків за місцями проживання членів групи, в їхніх автомобілях і складських приміщеннях. Поліція вилучила документи, техніку, компʼютери, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, боєприпаси, вантажівку і марихуану.

Всього до угруповання входило понад 10 осіб у віці від 17-ти до 44-х років. Серед фігурантів були співробітники воєнізованої охорони ВОХР, які за гроші дозволяли здійснювати крадіжки газу з вагонів. Девʼятьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК).