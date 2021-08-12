На Камчатці розбився гелікоптер. На борту було 16 людей

У Росії на півострові Камчатка впав гелікоптер Мі-8 з 16 людьми на борту — 13 пасажирів і троє членів екіпажу. Вісім людей змогли врятуватися, ще восьмеро, імовірно, загинули. За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова двигуна або помилка пілота.

Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Аварія Мі-8 компанії «Витязь-Аэро» сталася в районі Курильського озера у Кроноцькому заповіднику.

У службі транспортного нагляду РФ повідомили, що аварія могла статися через технічну несправність, а також густий туман, через що екіпаж міг припуститися помилки. Імовірно, екіпаж намагався виконати посадку в умовах нульової видимості та впав в озеро.

Аварія сталася о 09:50 за місцевим часом (00:50 за Києвом). Очевидці трагедії заявили, що вертоліт почав тонути носом вниз, а від удару об воду відкрилися задні стулки повітряного судна. Деяким пасажирам вдалося виплисти з глибини 8—9 метрів.

Врятованих людей доставили до медзакладу міста Петропавловськ-Камчатський. За повідомленнями місцевої влади, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Пошуки решти людей ще тривають, однак в органах охорони здоровʼя регіону вже заявили, що зниклі, імовірно, загинули.