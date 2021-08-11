НБУ визнав банк «Земельний капітал» банкрутом

Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Земельний капітал».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Установу визнали банкрутом, оскільки банк не виконав своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів. Першого липня правління Нацбанку ухвалило рішення віднести «Земельний банк» до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності.

З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до невиконання платежів клієнтів. Власник банку не надав йому фінансової підтримки.Частка фінустанови становила 0,04 %, що жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України.

Повідомляється, що вкладники, чий розмір вкладів не перевищує 200 тис. грн — суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, отримають свої кошти у повному обсязі — це близько 70% вкладників банку. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).