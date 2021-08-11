НБУ признал банк «Земельный капитал» банкротом

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк «Земельный капитал».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Учреждение признали банкротом, поскольку банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостатка средств. Первого июля правление Нацбанка решило отнести «Земельный банк» к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

С того момента состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к невыполнению платежей клиентов. Владелец банка не предоставил ему финансовой поддержки. Доля финучреждения составляла 0,04%, что никак не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Сообщается, что вкладчики, размер вкладов которых не превышает 200 тыс. грн — суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физически лиц, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435, 8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).