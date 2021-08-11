У Німеччині медсестра замість вакцини від коронавірусу колола фізрозчин. Щеплення отримали майже 9 тисяч осіб

У Німеччині в Нижній Саксонії розслідують підміну вакцини від коронавірусу фізрозчином. За даними слідства, одна з медсестер центру у Фрисландії навмисно підмінила вакцину і зробила щеплення близько 8 600 людям.

Про це повідомляють The Guardian і Euronews.

Фізіологічний розчин не шкідливий для організму, але більшість постраждалих від дій медсестри — люди похилого віку із групи ризику. Вони не отримали захист від вірусу, і тепер владі доведеться перевіряти кожного постраждалого, щоб оперативно всіх вакцинувати. Ідеться про людей, які отримали щеплення в центрі в період з 5 березня до 20 квітня.

Поліція вважає це актом саботажу. Медсестра — антивакцинаторка. За даними правоохоронців, у своїх соціальних мережах вона розміщувала відповідні матеріали та неодноразово висловлювала скептичні думки про вакцинацію.

Сама медсестра запевняє, що випадково розбила ампули вакцини Pfizer і хотіла приховати цей факт, наповнюючи шприци фізрозчином.