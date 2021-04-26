У Німеччині медсестра розбила вакцину і замінила її фізрозчином. Там не знають, кого саме ним щепили

Інцидент стався у місті Вільгельмсхафен. Медсестра розбила вакцину і приховала це, замінивши її фізрозчином, але згодом зізналася про це колезі.

У Німеччині поліція почала розслідування проти медсестри, яка розбила вакцину Pfizer і підмінила її фізіологічним розчином.

Її вже звільнили з роботи у Червоному Хресті, а поліція порушила справу через нанесення тілесних ушкоджень людям.

Фізіологічним розчином щепили кількох людей, але наразі невідомо, кого саме. Через деякий час влада планує провести тести на антитіла тим, хто вакцинувався Pfizer останнім часом, аби виявити, в кого не виробилися антитіла.