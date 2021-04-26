В Германии медсестра разбила вакцину и заменила ее физраствором. Там не знают, кого именно им прививали

В Германии полиция начала расследование против медсестры, которая разбила вакцину Pfizer и подменила ее физиологическим раствором.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел в городе Вильгельмсхафен. Медсестра разбила вакцину и скрыла это, заменив ее физраствором, но впоследствии призналась об этом коллеге.