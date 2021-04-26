В Германии медсестра разбила вакцину и заменила ее физраствором. Там не знают, кого именно им прививали

В Германии полиция начала расследование против медсестры, которая разбила вакцину Pfizer и подменила ее физиологическим раствором.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Инцидент произошел в городе Вильгельмсхафен. Медсестра разбила вакцину и скрыла это, заменив ее физраствором, но впоследствии призналась об этом коллеге.
Ее уже уволили с работы в Красном Кресте, а полиция возбудила дело из-за нанесения телесных повреждений людям.
Физиологическим раствором прививали несколько человек, но пока неизвестно, кого именно. Через некоторое время власти планируют провести тесты на антитела тем, кто вакцинировался Pfizer в последнее время, чтобы выявить, у кого не выработались антитела.
- Во Франции в городе Эперне 140 людям случайно укололи физиологический раствор вместо вакцины от коронавируса Pfizer. Инъекция физраствором не влияет на здоровье, поскольку физиологическая сыворотка — это раствор соленой воды, используемой в различных процедурах, например промывания ран, или как растворитель при прививках.