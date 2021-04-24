Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

Во Франции в городе Эперне 140 людям случайно вкололи физиологический раствор вместо вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. О нем сообщил сам центр вакцинации. Людям, которых «привили», также об этом сообщили — часть уже получила настоящую вакцину, часть получит ее в среду, 28 апреля.