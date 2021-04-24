Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

Во Франции в городе Эперне 140 людям случайно вкололи физиологический раствор вместо вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает France Bleu.
Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. О нем сообщил сам центр вакцинации. Людям, которых «привили», также об этом сообщили — часть уже получила настоящую вакцину, часть получит ее в среду, 28 апреля.
Инъекция физраствором не влияет на здоровье, поскольку физиологическая сыворотка — это раствор соленой воды, используемый в различных процедурах, например промывании ран, или в качестве растворителя при прививках.
Власти пока не комментируют причины этой ошибки. Они объясняют, что провели расследование. Чтобы такое не повторилось, в центр вакцинации направили дополнительно медицинского работника.
- За все время пандемии во Франции выявили более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и зафиксировали около 102 тысяч смертей. По данным Минздрава страны, по состоянию на 24 апреля обеими дозами вакцины Pfizer в стране привиты 157 290 человек. За последние сутки препаратом вакцинировались 6 760 человек.
- Всего во Франции по состоянию на 24 апреля 18,8 млн человек получили вакцину от коронавируса, завершили вакцинацию — 5,21 млн.