В Польше и Мексике обнаружили поддельную вакцину Pfizer от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что выявила поддельные версии своей вакцины против коронавируса в Мексике и Польше.

Об этом пишет BBC.

Дозы были изъяты властями, а исследования подтвердили, что они являются поддельными. В Мексике у них были фальшивые этикетки, а в Польше это вещество оказалось средством против морщин.

Около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную версию препарата, которая, как оказалось, была физически безвредной, но не обеспечивала защиты от коронавируса. Представитель правительства Мексики Уго Лопес заявил, что поддельные вакцины были обнаружены киберполицией после того, как их продавали в социальных сетях по цене до $2,5 тыс.

Польские власти заявили, что наеденные поддельные дозы не были использованы. Лев Кубяк, глава отдела глобальной безопасности Pfizer, сказал, что мировой спрос на вакцину приводят к мошенничеству.

Министерство юстиции США сообщило, что ему известно о поддельных вакцинах, обнаруженных в Мексике и Польше, и что оно будет поддерживать местные власти и Pfizer «по мере необходимости».