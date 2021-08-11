В Германии медсестра вместо вакцины от коронавируса колола физраствор. Прививку получили почти 9 тысяч человек

В Германии в Нижней Саксонии расследуют подмену вакцины от коронавируса физраствором. По данным следствия, одна из медсестер прививочного центра во Фрисландии намеренно подменила вакцину и сделала прививку примерно 8 600 пациентам.

Об этом сообщают The Guardian и Euronews.

Физиологический раствор не вреден для организма, но большинство пострадавших от действий медсестры — пожилые люди из группы риска. Они не получили защиту от вируса, и теперь властям придется проверять каждого пострадавшего, чтобы оперативно всех провакцинировать. Речь идет о людях, которые получили прививки в центре в период с 5 марта по 20 апреля.

Полиция считает, что это актом саботажа. Медсестра — антивакцинатор. По данным правоохранителей, в своих соцсетях она размещала соответствующие материалы и неоднократно высказывала скептическое мнение о вакцинации.

Сама медсестра уверяет, что случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и хотела скрыть этот факт, наполняя шприцы физраствором.