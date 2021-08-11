В Германии медсестра вместо вакцины от коронавируса колола физраствор. Прививку получили почти 9 тысяч человек

В Германии в Нижней Саксонии расследуют подмену вакцины от коронавируса физраствором. По данным следствия, одна из медсестер прививочного центра во Фрисландии намеренно подменила вакцину и сделала прививку примерно 8 600 пациентам.
Об этом сообщают The Guardian и Euronews.
Физиологический раствор не вреден для организма, но большинство пострадавших от действий медсестры — пожилые люди из группы риска. Они не получили защиту от вируса, и теперь властям придется проверять каждого пострадавшего, чтобы оперативно всех провакцинировать. Речь идет о людях, которые получили прививки в центре в период с 5 марта по 20 апреля.
Полиция считает, что это актом саботажа. Медсестра — антивакцинатор. По данным правоохранителей, в своих соцсетях она размещала соответствующие материалы и неоднократно высказывала скептическое мнение о вакцинации.
Сама медсестра уверяет, что случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и хотела скрыть этот факт, наполняя шприцы физраствором.
- Подобное ранее произошло во Франции. Там вместо вакцины физраствор получили 140 человек.
- Ранее в Германии доктор медицинских наук и бизнесмен Винфрид Штеккер собственноручно создал препарат, который, вероятно, может помочь от коронавируса, и испытывал его на себе, своей жене и детях, а также на десятках добровольцев. Против него возбудили дело.