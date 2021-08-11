Обмеження повідомлень і фільтр тегів. Instagram посилить боротьбу з мовою ненависті

Соціальна мережа Instagram представила кілька нових функцій, які націлені на посилення боротьби з образами на платформі.

Про це пише BBC.

«Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо», — заявили в соцмережі.

Одна з нових функцій — Limits (обмеження). Вона автоматично приховуватиме коментарі та запити на надсилання приватних повідомлень від людей, які не стежать за акаунтом або які нещодавно підписалися на нього.

«Творці та громадські діячі іноді стикаються з раптовим сплеском коментарів і запитів у приватні повідомлення від людей, яких вони не знають. У багатьох випадках це вислови підтримки, наприклад — після виграшу олімпійської медалі. Але іноді це також може означати наплив небажаних коментарів або повідомлень», — заявили в компанії.

Там додали, що нові функції дозволять не блокувати небажаних користувачів, а блокувати можливість комунікації з ними. Також в Instagram розширили список потенційно образливих слів, хештегів і смайлів, які автоматично відфільтровуються у коментарях.