Ограничение сообщений и фильтр тегов. Instagram усилит борьбу с языком ненависти

Социальная сеть Instagram представила несколько новых функций, которые нацелены на усиление борьбы с оскорблениями на платформе.

Об этом пишет BBC.

«Мы несем ответственность за то, чтобы все чувствовали себя в безопасности, когда пользуются Instagram. Мы против языка ненависти или издевательств в Instagram, и мы удаляем их, когда находим», — заявили в соцсети.

Одна из новых функций — Limits (ограничения). Она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку личных сообщений от людей, которые не следят за аккаунтом или недавно подписались на него.

«Авторы и общественные деятели иногда сталкиваются с внезапным всплеском комментариев и запросов в личные сообщения от людей, которых они не знают. Во многих случаях это высказывания поддержки, например — после выигрыша олимпийской медали. Но иногда это также может означать наплыв нежелательных комментариев или сообщений», — заявили в компании.

Там добавили, что новые функции позволят не блокировать нежелательных пользователей, а блокировать возможность коммуникации с ними. Также в Instagram расширили список потенциально оскорбительных слов, хештегов и смайлов, которые будут автоматически отфильтровываются в комментариях.