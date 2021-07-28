Instagram сделает закрытыми профили пользователей до 16 лет

Социальная сеть Instagram с 28 июля 2021 года вводит новые правила в своей политике конфиденциальности, которые касаются пользователей до 16 лет.

Об этом говорится в ее заявлении.

Социальная сеть по умолчанию при регистрации переведет профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или моложе 18 лет в некоторых странах) в закрытый режим. Их страницы смогут просматривать только подписчики. Посторонние люди не увидят ни контент ребенка, ни геометки, ни хэштеги.