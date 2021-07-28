Instagram зробить закритими профілі користувачів до 16 років

Соціальна мережа Instagram з 28 липня 2021 року вводить нові правила у своїй політиці конфіденційності, які стосуються користувачів до 16 років.

Про це йдеться в її заяві.

Соціальна мережа за замовчуванням під час реєстрації переведе профілі користувачів, яким не виповнилось 16 років (або молодше 18 років у деяких країнах) у приватний режим. Їхні сторінки зможуть переглядати тільки підписники. Сторонні люди не побачать ані контент дитини, ані геомітки, ані хештеги.