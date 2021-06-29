Instagram тестує посилання в сторіс для всіх користувачів. Вони будуть у форматі стікерів

Instagram запустив тестування посилань в сторіс для всіх користувачів. Раніше така можливість була тільки у верифікованих користувачів, у яких більше 10 тисяч підписників.
Про це пише The Verge.
Нова функція дозволить всім користувачам додати посилання в історії для швидкого доступу до веб-сторінок. Посилання буде у форматі стікера, за аналогією з відміткою профілю або геотегом. Відкрити її можна буде одним натискання — від звичного свайпа в Instagram вирішили відмовитися.
Посилання хочуть впроваджувати тільки в сторіс. В постах для стрічки вони не передбачені.
Instagram для тестування вже надав доступ до функції деяким користувачам. Розробники хочуть подивитися, який контент будуть постити люди і скільки буде спаму та дезінформації.
- У травні в Instagram зʼявилася нова функція — займенники в профілі для звернення.
- До цього в соцмережі збільшили ліміт учасників спільних ефірів до чотирьох. У Instagram зʼявилися «кімнати».
- У грудні 2020 року Instagram ввела функцію зникаючих повідомлень, а в листопаді оновила дизайн стартового екрана (головної сторінки). У додатку на головному екрані зʼявилися вкладки Reels і Shop.