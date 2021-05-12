В Instagram зʼявилась нова функція — займенники у профілі для звернення

Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам вказувати у профілі займенник — як до власника акаунту треба звертатись. Про це компанія повідомила у Twitter, а деталі розповідає The Verge.

Опція зʼявилася в розділі «Редагувати профіль» під графою «Імʼя». Кожен користувач може вибрати до чотирьох особових займенників — «він», «його», «вона», «її».