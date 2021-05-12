В Instagram появилась новая функция — местоимения в профиле для обращения

Социальная сеть Instagram позволила пользователям указывать в профиле местоимение — как к владельцу аккаунта надо обращаться. Об этом компания сообщила в Twitter, а детали рассказывает The Verge.

Опция появилась в разделе «Изменить профиль» под графой «Имя». Каждый пользователь может выбрать до четырех личных местоимений — «он», «его», «она», «ее».