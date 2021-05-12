В Instagram появилась новая функция — местоимения в профиле для обращения

Социальная сеть Instagram позволила пользователям указывать в профиле местоимение — как к владельцу аккаунта надо обращаться. Об этом компания сообщила в Twitter, а детали рассказывает The Verge.
Опция появилась в разделе «Изменить профиль» под графой «Имя». Каждый пользователь может выбрать до четырех личных местоимений — «он», «его», «она», «ее».
Пока новая функция открылась для пользователей программы с США, но вскоре появится и в других странах.
Если нужного местоимения все же не нашлось, можно отправить запрос в Instagram. Кроме того, пользователь может сделать отображение местоимений на своей странице публичным или доступным только подписчикам.
Разработчики Instagram заверили, что у несовершеннолетних пользователей местоимения отображаться будут только для подписчиков.
- Instagram разрабатывает версию приложения, специально предназначенную для детей младше 13 лет. Проект начали для того, чтобы молодые пользователи могли пользоваться преимуществами платформы и не подвергаться при этом опасности.