Instagram тестирует ссылки в сторис для всех пользователей. Они будут в формате стикеров

Instagram запустил тестирование ссылок в сторис для всех пользователей. Ранее такая возможность была только у верифицированных пользователей, у которых больше 10 тысяч подписчиков.

Об этом пишет The Verge.

Новая функция позволит всем пользователям добавить ссылку в историях для быстрого доступа к веб-странице. Ссылка будет в формате стикера, по аналогии с отметкой профиля или геотегом. Открыть ее можно будет одним нажатие — от привычного свайпа в Instagram решили отказаться.

Instagram

Ссылки хотят внедрять только в сторис. В посты для ленты они не предусмотрены.

Instagram для тестирования уже предоставил доступ к функции некоторым пользователям. Разработчики хотят посмотреть, какой контент будут постить люди и сколько будет спама и дезинформации.