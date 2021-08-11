Україна відмовилася від вивозу ядерних відходів до Росії. Їх зберігатимуть у Чорнобильській зоні

Кабінет міністрів затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року. Згідно програмі, відходи з трьох українських атомних електростанцій більше не будуть вивозити до Росії і зберігатимуть в могильнику у Чорнобильській зоні.

Про це повідомила пресслужба премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами премʼєра, «Енергоатому» вивіз відходів Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС на рік обходився у близько $200 млн. В Україні відходи зберігала тільки Запорізька АЕС в пристанційному сховищі.

«Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки», — зазначив голова уряду.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо будуть вивозити на довгострокове зберігання у централізоване сховище (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.

Обсяг фінансування програми Кабміну — 8,9 млрд грн. 7,5 млрд грн — це кошти «Енергоатому», а решта 1,38 млрд грн — кредит. До 2025 року «Енергоатом» планує розробити стратегію щодо відпрацьованого палива до 2035-го.