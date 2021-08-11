Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию. Их будут хранить в Чернобыльской зоне

Кабинет министров утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом на период до 2025 года. Согласно программе, отходы с трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозить в Россию и будут хранить в могильнике в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, «Энергоатому» вывоз отходов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в год обходился в около $200 млн. В Украине отходы хранила только Запорожская АЭС в пристанционном хранилище.

«Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности», — отметил глава правительства.

Отныне отработанное ядерное топливо будут вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Объем финансирования программы Кабмина — 8,9 млрд грн. 7,5 млрд грн — это средства «Энергоатома», а остальные 1,38 млрд грн — кредит. К 2025 году «Энергоатом» планирует разработать стратегию по отработанному топливу до 2035-го.