Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Уряд Греції ухвалив рішення передати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.
Про це йшлося під час розмови прем’єр-міністрів України та Греції, пише пресслужба Кабміну.
Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за допомогу у гасінні лісових пожеж. Туди вирушили 100 українських пожежників.
«Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca», — йдеться у повідомленні.
Також Шмигаль зазначив, що саме прем’єр-міністр Греції прибуде до Києва напередодні Дня Незалежності для участі в установчому саміті Кримської платформи.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.