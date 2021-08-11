Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Уряд Греції ухвалив рішення передати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Про це йшлося під час розмови прем’єр-міністрів України та Греції, пише пресслужба Кабміну.

Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за допомогу у гасінні лісових пожеж. Туди вирушили 100 українських пожежників.

«Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca», — йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль зазначив, що саме прем’єр-міністр Греції прибуде до Києва напередодні Дня Незалежності для участі в установчому саміті Кримської платформи.