Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Греции приняло решение передать Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом шла речь во время разговора премьер-министров Украины и Греции, пишет пресс-служба Кабмина.
Греческий премьер Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за помощь в тушении лесных пожаров. Туда отправились 100 украинских пожарных.
«Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca», — говорится в сообщении.
Также Шмыгаль отметил, что именно премьер-министр Греции прибудет в Киев накануне Дня Независимости для участия в учредительном саммите Крымской платформы.
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