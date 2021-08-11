Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Греции приняло решение передать Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом шла речь во время разговора премьер-министров Украины и Греции, пишет пресс-служба Кабмина.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за помощь в тушении лесных пожаров. Туда отправились 100 украинских пожарных.

«Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль отметил, что именно премьер-министр Греции прибудет в Киев накануне Дня Независимости для участия в учредительном саммите Крымской платформы.