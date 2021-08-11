У Полтаві за перше щеплення від коронавірусу видаватимуть квитки у театр

У Полтаві за перше щеплення від коронавірусу, яке зроблять у вихідні 14 та 15 серпня, подарують 110 квитків на театральні вистави.

Про це у середу, 11 серпня, повідомив глава області Олег Синєгубов.

Так, у суботу, 14 серпня, у центрі вакцинації у ТРЦ «Київ» даруватимуть 60 квитків на виставу «Великий льох» у Театрі ляльок.

У неділю, 15 серпня, 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу «Тарас Бульба» тим, хто отримає перше щеплення у центрі вакцинації в ПД «Листопад».