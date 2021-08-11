В Полтаве за первую прививку от коронавируса будут выдавать билеты в театр

В Полтаве за первую прививку от коронавируса, которую сделают в выходные 14 и 15 августа, подарят 110 билетов на театральные представления.
Об этом в среду, 11 августа, сообщил глава области Олег Синегубов.
Так, в субботу, 14 августа, в центре вакцинации в ТРЦ «Киев» будут дарить 60 билетов на спектакль «Подземелье» в Театре кукол.
В воскресенье, 15 августа, 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль «Тарас Бульба» тем, кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД «Листопад».
Напомним, что в Киеве за вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Blockbuster Mall выдавали бесплатные билеты на футбольные матчи, которые состоялись 7 и 10 августа.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Так, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.