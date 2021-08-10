В Киеве уже сделали более миллиона прививок от коронавируса. По крайней мере первую дозу получили более 634 тысяч человек, а завершили вакцинацию — почти 373 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев — безоговорочный лидер по вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили свыше 634 600 человек, вторую — более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей. Город создал все условия для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Все прививочные центры обеспечены вакцинами», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.