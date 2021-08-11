Reuters: Працівникам Google, які працюють з дому, зменшать зарплату

Працівники Google, які перейдуть на постійну віддалену роботу, можуть отримувати меншу зарплату, ніж ті, хто працюватиме в офісі.

Компанія ще не озвучила цю інформацію, але уже зробила відповідні розрахунки, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Наразі у всіх співробітників Google різна зарплата, оскільки на це, зокрема, впливає віддаленість від місця роботи.

За попередніми розрахунками, працівник, який мешкає в годині їзди від Нью-Йорка поїздом, буде отримувати на 15% менше, якщо буде працювати з дому.

Один зі співробітників на умовах анонімності каже, що добирається до офісу в Сіетлі із сусіднього округу і, ймовірно, його очікує скорочення заробітної плати приблизно на 10%, якщо він працюватиме з дому повний робочий день.

«Це така ж сума скорочення зарплати, як і сума останнього підвищення моєї зарплати», — зазначив чоловік, додавши, що все-таки ходитиме в офіс.

Професор соціології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Джейк Розенфельд, який досліджує оплату праці, сказав, що така схема Google викликає здивування, оскільки компанія може дозволити собі платити працівникам, які вирішили працювати віддалено, колишню зарплату.