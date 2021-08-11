Reuters: Сотрудникам Google, которые работают из дома, уменьшат зарплату

Сотрудники Google, которые перейдут на постоянную удаленную работу, могут получать меньшую зарплату, чем те, что работают в офисе.

Компания еще не озвучила эту информацию, но уже сделала соответствующие расчеты, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Сейчас у всех сотрудников Google разная зарплата, поскольку на ее размер, среди прочего, влияет отдаленность от места работы.

По предварительным расчетам, работник, который живет в часе езды от Нью-Йорка поездом, будет получать на 15% меньше, если будет работать из дома.

Один из сотрудников компании на условиях анонимности говорит, что добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа и, вероятно, его ожидает сокращение заработной платы примерно на 10%, если он будет работать из дома полный рабочий день.

«Это такая же сумма сокращения, как и сумма последнего повышения моей зарплаты», — отметил мужчина, добавив, что все же будет ходить в офис.

Профессор социологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джейк Розенфельд, который изучает оплату труда, сказал, что такая схема Google вызывает удивление, поскольку компания может позволить себе платить всем сотрудникам прежнюю зарплату.