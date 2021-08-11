Лісові пожежі в Алжирі: кількість загиблих перевищила 40 людей, більшість з них — військові

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж в Алжирі перевищила 40 людей. Переважна більшість з них — військові, які намагалися загасити вогонь.
Про це пише Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ країни Камела Бельджуда.
На думку міністра, причиною пожеж став підпал. Там проведуть розслідування, аби встановити винних.
«Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж у кількох населених пунктах», — сказав він.
Наразі військові та пожежники намагаються локалізувати вогонь та зупинити його поширення.
- В Алжирі, на схід від столиці країни, у лісовому масиві почалися масштабні пожежі. Пожежники намагаються за допомогою гелікоптерів стримати розповсюдження вогню у провінції Тізі Узу. Деякі пожежі виникали біля населених пунктів, через що місцевим довелося тікати.
- У Греції лісові пожежі вирують від 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.