Лісові пожежі в Алжирі: кількість загиблих перевищила 40 людей, більшість з них — військові

Про це пише Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ країни Камела Бельджуда.

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж в Алжирі перевищила 40 людей. Переважна більшість з них — військові, які намагалися загасити вогонь.

На думку міністра, причиною пожеж став підпал. Там проведуть розслідування, аби встановити винних.

«Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж у кількох населених пунктах», — сказав він.

Наразі військові та пожежники намагаються локалізувати вогонь та зупинити його поширення.