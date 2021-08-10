В Алжирі почалися лісові пожежі. Є перші загиблі

В Алжирі, на схід від столиці країни, у лісовому масиві почалися масштабні пожежі. Уже відомо про перших загиблих від вогню.

Про це пише Reuters.

За останніми даними, четверо людей загинули і троє отримали поранення під час пожеж у гірських регіонах.

Пожежники намагаються за допомогою гелікоптерів стримати розповсюдження вогню у провінції Тізі Узу. Деякі пожежі виникали біля населених пунктів, через що місцевим довелося тікати.