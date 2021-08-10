В Алжире начались лесные пожары. Есть первые погибшие

В Алжире, к востоку от столицы страны, в лесном массиве начались масшабные пожары. Уже известно о первых погибших от огня.

Об этом пишет Reuters.

По последним данным, четыре человека погибли и трое получили ранения во время пожаров в горных регионах.

Пожарные пытаются с помощью вертолетов сдержать распространение огня в провинции Тизи Узу. Некоторые пожары возникали у населенных пунктов, из-за чего местным пришлось бежать.