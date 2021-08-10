У Гвінеї від лихоманки Марбург померла людина. Вірус вкрай заразний і схожий на Ебола

У Гвінеї зафіксували перший випадок захворювання геморрагічною лихоманкою Марбург, який став і летальним.

Про це пишуть CNN і ВВС з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоровʼя і уряд Гвінеї.

Вірус виявили 25 липня у чоловіка, особа якого не розкривається, а 2 серпня він помер. Він жив в селі біля міста Гукеду, яке знаходиться поруч з кордонами Ліберії і Сьєрра-Леоне. Його лікували від малярії і перевіряли на вірус Ебола, але тест дав негативний результат. Марбург підтвердився вже після смерті чоловіка — вірус знайшли у зразках тканини.

Геморрагічна лихоманка Марбург вкрай заразна і за своїми властивостями схожа на вірус лихоманки Ебола. Марбург викликає лихоманку, слабкість, внутрішню і зовнішню кровотечу, відмова органів і смерть. Вакцин або ліків проти Марбурга немає. Єдиний метод — лікування конкретних симптомів, що може підвищити шанси на виживання. Рівень смертності від цього вірусу від 24% до 88%.

Вперше вірус Марбург виявили в однойменному німецькому місті в 1967 році. Джерелом зараження стали ввезені для дослідів з Африки зелені мавпи, які призвели до 31 випадка захворювання і семи смертей.

Основними переносниками інфекції вважаються кажани. Вже заражені тварини передають вірус людині, а та всім людям, з якими контактувала. Від людини до людини вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через виділення організму і фізичний контакт з хворим або поверхнями, до яких він торкався.

Вірус у різні роки фіксувався в Судані, Кенії, Анголі, Уганді, ПАР і ДР Конго, але Західній Африці — вперше.

Влада Гвінеї приступила до пошуку можливих «контактів» померлого і направила в місто групу медиків. У Гвінеї вже знаходяться 10 епідеміологів ВООЗ.

У Гукеду їх чекає багато роботи, оскільки ризики поширення Марбурга дуже великі — щонеділі в місті проводиться великий базар і «контакти» померлого могли його відвідувати.