У льодовику Тибету знайшли невідомі віруси віком 15 тисяч років

У тибетському льодовику Гулія вчені знайшли невідомі віруси, вік яких понад 15 тисяч років.

Про це пише журнал Microbiome.

Мікробіологи взяли зразки на висоті понад 6 700 метрів над рівнем моря. У них виявили 33 віруси, 28 з яких були раніше невідомі. Аналіз вчених університету штату Огайо показав, що тільки у чотирьох зразків генетичний код збігається з науковою базою відомих вірусів. Ці чотири віруси належать до сімейства бактеріофагів, які заражають бактерії.

Невідомі 28 вірусів унікальні та не схожі один на одного. Вчені зʼясували, що вони можуть заражати клітини в умовах вкрай низьких температур. Імовірно, ці віруси раніше перебували в ґрунті та рослинах. Вони не були поширені серед тварин і людей.

Вивчення вірусів у льодовиках — це новий напрямок у вірусології. На тлі змін клімату така робота стала актуальною, оскільки танення льодовиків може вивільнити віруси та бактерії, про які люди не знають. Вони ж можуть нести величезну загрозу.