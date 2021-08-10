У китайській провінції евакуювали 150 тисяч жителів, аби вони не зіштовхнулися з мігруючими слонами

У Китаї влада провінції Юньнань евакуювала понад 150 тисяч місцевих жителів, щоб уникнути їх зіткнення із 14 мігруючими дикими азіатськими слонами.

Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа.

Стадо з 14 диких азіатських слонів наближається до традиційного місця свого проживання після тривалого поневіряння, що тривало майже півтора року. Приблизно о восьмій годині вечора в неділю, 8 серпня, стадо слонів перетнуло річку Юаньцзян і продовжує рухатися на південь.

Щоб повернути стадо слонів у їхнє рідне середовище, залучили понад 25 тисяч поліцейських і працівників, а також транспорт і дрони. Під час міграції слонам дали близько 180 тонн корму. Зараз тварини перебувають у хорошому стані.