У Литві влаштували протест проти обов’язкової вакцинації та COVID-паспортів. Люди вимагають відставки уряду

У Литві під будівлею парламенту у Вільнюсі зібралися на акцію протесту кілька тисяч людей. Вони вимагають скасувати COVID-паспорти та обов’язкову вакцинацію.
Про це пише Delfi.
За даними поліції, на акцію зібралися близько 4,5 тисяч людей, хоча заявлена кількість була близько тисячі.
«За підрахунками поліції, зібралося 4 500 — 5 000 людей. Наразі жодних інцидентів не було зафіксовано. Здається, комусь стало погано, викликали швидку», — розповіли правоохоронці.
Більшість людей негативно ставляться до вакцинації і вимагають скасувати її обов’язковість для працівників деяких галузей. Також вони закликають уряд подати у відставку.
«Моя мама мала щеплення, оскільки працює в медгалузі, тітка теж. Встановили, що вакцина допомогла раку. Дочка не зможе ходити в університет, оскільки нещеплена, другий курс. Треба робити щеплення, а зʼясували, чи зможе вона після цього народжувати?» — розповіла одна з учасниць протесту.
Серед вимог протестувальників також скасувати постанови уряду про режим надзвичайної ситуації, про обов’язкове тестування та про введення нових обмежень для невакцинованих.
- У Франції з 9 серпня запровадили нові карантинні правила. У громадські заклади людей пускатимуть винятково за COVID-паспортами, де буде інформація або про вакцинацію, або про негативний результат тесту на коронавірус.
- У США у місті Нью-Йорк з 13 серпня до комерційних приміщень (ресторани, спортзали, кінотеатри) можна буде потрапити лише надавши довідку про вакцинацію.