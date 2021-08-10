Член ТКГ Гармаш: Убивство українців у колонії «ДНР» сталося через кримінальні розбірки

Член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш заявив, що смерть двох українців у Кіровській виправній колонії в «ДНР» сталася через кримінальні розбірки.

Про це він написав у своєму Facebook.

Гармаш зазначив, що наразі немає підтвердження щодо третьої смерті, тому точно можна говорити про загибель двох громадян України.

«За моєю інформацією, яка збігається з тією, що є в наших компетентних органах, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки. На ґрунті «бізнесу», якщо це так можна назвати. Відомо, що в цій колонії активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство. Звісно, це не може відбуватися без відома адміністрації, оскільки і доступ до інтернету і телефонний звʼязок— залежать від неї», — пояснив він.

За словами Гармаша, таке шахрайство взагалі заохочується адміністрацією колонії як спосіб заробітку та залучення коштів на окуповану територію. Він вважає, що саме тому бойовики «ДНР» відмовляються віддавати засуджених на підконтрольну Україні територію, тому що вони приносять гроші.

«На жаль, пенітенціарна система (якщо, звичайно, так можна говорити стосовно до території, захопленої терористами), навіть «офіційна», без урахування «ізоляцій», тортур і підвалів, є зоною повного свавілля. Туди немає доступу міжнародних організацій і «закон» там, по суті, не працює. Тобто, потрапляючи туди, люди позбавляються будь-яких прав і захисту», — підкреслив Гармаш.