Вбивство громадян України у колонії «ДНР» розглянуть на засіданні ТКГ

Вбивство трьох українців, які відбували покарання у Кіровській виправній колонії № 33, що розташована на окупованій бойовиками «ДНР» території, розглянуть на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), запланованому на 25 серпня.

Про це повідомила член української делегації у ТКГ щодо Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова в коментарі телеканалу «Дом».

«Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж», — заявила вона.

За словами Іванової, також буде обговорюватися ситуація з блокуванням бойовиками процесу передачі засуджених осіб на підконтрольну Україні територію.

«Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків [обміну утримуваними особами]. Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку», — наголосила учасниця ТКГ.

Окрім цього, Іванова розповіла, що Україна отримує неправдиву інформацію від бойовиків про те, що ув’язнені, які перебувають на окупованій території, відмовляються переміщатися на підконтрольну уряду територію.

«Я знаю, що в дуже багатьох випадках ця інформація є неправдивою. Нам її дають спеціально неправдиву, щоб ми не забирали на підконтрольну територію наших людей», — зазначила вона і закликала родичів таких людей перевірити інформацію та звернутися до Координаційного центру, щоб їх внесли до списків на обмін.

Водночас Іванова висловила надію, що найближчим часом буде розблоковано процес обміну утримуваними особами.