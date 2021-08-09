Убийство граждан Украины в колонии «ДНР» рассмотрят на заседании ТКГ

Убийство троих украинцев, которые отбывали наказание в Кировской исправительной колонии № 33, расположенной на оккупированной боевиками «ДНР» территории, рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), запланированном на 25 августа.

Об этом сообщила член украинской делегации в ТКГ по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова в комментарии телеканалу «Дом».

«Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или ущемлен во всех других гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже», — заявила она.

По словам Ивановой, также будет обсуждаться ситуация с блокировкой боевиками процесса передачи осужденных лиц на подконтрольную Украины территорию.

«О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки [обмена удерживаемыми лицами]. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая», — отметила участница ТКГ.

Кроме этого, Иванова рассказала, что Украина получает ложную информацию от боевиков о том, что заключенные, находящиеся на оккупированной территории, отказываются перемещаться на подконтрольную правительству территорию.

«Я знаю очень много случаев, когда эта информация является неправдивой. Нам ее дают специально ложную, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей», — отметила она и призвала родственников таких людей проверить информацию и обратиться в Координационный центр, чтобы их внесли в списки на обмен.

В то же время Иванова выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами.