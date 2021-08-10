Член ТКГ Гармаш: Убийство украинцев в колонии «ДНР» произошло из-за криминальных разборок

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что смерть двух украинцев в Кировской исправительной колонии в «ДНР» произошла из-за криминальных разборок.

Об этом он написал в своем Facebook.

Гармаш отметил, что пока нет подтверждения о третьей смерти, поэтому точно можно говорить о гибели двух граждан Украины.

«По моей информации, которая совпадает с той, что есть в наших компетентных органах, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки. На почве «бизнеса», если это так можно назвать. Известно, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет-мошенничество. Конечно, это не может происходить без ведома администрации, поскольку и доступ к интернету и телефонная связь — зависят от нее», — пояснил он.

По словам Гармаша, такое мошенничество в целом поощряется администрацией колонии как способ заработка и привлечения средств на оккупированную территорию. Он считает, что именно поэтому боевики «ДНР» отказываются отдавать осужденных на подконтрольную Украины территорию, потому что они приносят деньги.

«К сожалению, пенитенциарная система (если, конечно, так можно говорить применительно к территории, захваченной террористами), даже «официальная», без учета «изоляций», пыток и подвалов, является зоной полного беспредела. Туда нет доступа международных организаций и «закон» там, по сути, не работает. То есть, попадая туда, люди лишаются каких-либо прав и защиты», — подчеркнул Гармаш.