В Україні видадуть книгу Данте з ілюстраціями українського художника Ройтбурда

«Маю надію, що видання буде в цьому році. Значну частину ілюстрацій Олександр нам встиг запропонувати. Проєктом займається відомий мистецтвознавець Артур Рудзицький. Переклад Євгена Дробязка. Можливо, «Божественна комедія» буде видана у двох томах», — розповів Красовицький про проєкт, який вони з Ройтбурдом не встигли завершити за життя митця.

У 2021 році в Україні вийде друком книга Данте Алігʼєрі «Божественна комедія» з ілюстраціями українського художника Олександра Ройтбурда .

Також в Україні вийде друком збірка віршів Ройтбурда «Вірші дилетанта», яку почали готувати до друку ще за життя художника. Про це розповів письменник і друг митця Сергій Жадан.

Ройтбурд проілюстрував збірку віршів Жадана «Тамплієри», яка вийшла друком у 2016 році. Тоді художник розповідав, що «вирішив не ілюструвати буквально конкретні тексти, а створити таку собі сюїту за мотивами власних робіт різних років, образи яких, за його відчуттями, перегукуються з поезією Сергія».