В Украине издадут книгу Данте с иллюстрациями украинского художника Ройтбурда

«Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Проектом занимается известный искусствовед Артур Рудзицкий. Перевод Евгения Дробязко. Возможно, «Божественная комедия» будет издана в двух томах», — рассказал Красовицкий о проекте, который они с Ройтбурдом не успели завершить при жизни художника.

В 2021 году в Украине выйдет книга Данте Алигьери «Божественная комедия» с иллюстрациями украинского художника Александра Ройтбурда .

Также в Украине выйдет сборник стихов Ройтбурда «Стихи дилетанта», которую начали готовить к печати еще при жизни художника. Об этом рассказал писатель и друг художника Сергей Жадан.

Ройтбурд проиллюстрировал сборник стихов Жадана «Тамплиеры», вышедшей в 2016 году. Тогда художник рассказывал, что «решил не иллюстрировать буквально конкретные тексты, а создать некую сюиту по мотивам собственных работ разных лет, образы которых, по его ощущениям, перекликаются с поэзией Сергея».