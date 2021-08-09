Жертвам фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми, виплатили понад $120 млн

Жертвам фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції, виплатили понад $121 мільйон компенсацій.

Про це пише BBC.

Незалежний адміністратор фонду, який утворили зі статків Епштейна, заявив, що він отримав майже вдвічі більше вимог компенсації, ніж очікувалось. При цьому кілька потерпілих відхилили пропозицію компенсації й будуть позиватися до суду.

Після смерті фінансиста розпорядники його статками, які оцінюються у $600 мільйонів, заснували фонд і попросили потерпілих зв’язатися з ними. З 225 осіб, які відгукнулися, 150 були визнані судом постраждалими. За словами адміністратора фонду Джордани Фельдман, погодилися на компенсацію близько 92% жертв.

«Я пишаюся тим, чого нам вдалося досягти за допомогою цієї програми, але також визнаю, що жодні гроші не зможуть стерти роки болю, якого ці жертви зазнали через Джеффрі Епштейна», — заявила Фельдман.