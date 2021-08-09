Жертвам финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми, выплатили более $120 млн

Жертвам финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и организации проституции, выплатили более $121 миллиона компенсаций.

Об этом пишет BBC.

Независимый администратор фонда, созданного из состояния Эпштейна, заявил, что получил почти вдвое больше требований компенсации, чем ожидалось. При этом несколько пострадавших отклонили предложение компенсации и будут судиться.

После смерти финансиста распорядители его состоянием, которое оценивается в $600 млн, основали фонд и попросили пострадавших связаться с ними. Из 225 человек, которые откликнулись, 150 были признаны судом пострадавшими. По словам администратора фонда Джорданы Фельдман, согласились на компенсацию около 92% жертв.

«Я горжусь тем, чего нам удалось достичь с помощью этой программы, но также признаю, что никакие деньги не смогут стереть годы боли, которую причинил этим жертвам Джеффри Эпштейн», — заявила Фельдман.