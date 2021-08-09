Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue, принагідно звинувативши моду у шкідливому впливі на довкілля

Шведська екоактивістка Грета Тунберг знялася для журналу моди Vogue Scandinavia, принагідно звинувативши цю індустрію у величезному впливі на погіршення процесу змін клімату.

Про це пише «BBC Україна».

За словами Тунберг, фешн-бренди мають взяти на себе частину відповідальності за те, як їхня продукція впливає на довкілля. Пізніше у своєму Twitter вона звинуватила деякі бренди у «грінвошингу» — «зеленому піарі», коли компанії нібито намагаються показати свою продукцію і виробництво екологічним.

«Індустрія моди має велиезний вплив на кліматичну і екологічну катастрофу, не кажучи вже про її згубний вплив на велику кількість робітників і спільнот, яких експлуатують по всьому світу, щоб люди могли насолоджуватися швидкою модою, яку багато хто вважає одноразовою», — вважає Тунберг.

Автор Vogue Scandinavia Том Паттінсон назвав Тунберг «голосом покоління», який дає настанови політичним лідерам, і найбільш упізнаваною активісткою останніх трьох років.

В інтервʼю журналу Тунберг розповіла, що востаннє купувала собі новий одяг три роки тому і «це був секонд-хенд». «Я просто позичаю речі у знайомих», — пояснила вона.