Грета Тунберг снялась для обложки Vogue, попутно обвинив моду во вредном воздействии на окружающую среду

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для журнала моды Vogue Scandinavia, попутно обвинив эту индустрию в огромном влиянии на ухудшение процесса изменений климата.

Об этом пишет «BBC Украина».

По словам Тунберг, фэшн-бренды должны взять на себя часть ответственности за то, как их продукция влияет на окружающую среду. Позже в своем Twitter она обвинила некоторые бренды в «грин-вошинге» — «зеленом пиаре», когда компании якобы пытаются показать свою продукцию и производство экологичным.

«Индустрия моды имеет огромное влияние на климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее пагубном влиянии на большое количество рабочих и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы люди могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовой», — считает Тунберг.

Автор Vogue Scandinavia Том Паттинсон назвал Тунберг «голосом поколения», который дает наставления политическим лидерам, и наиболее узнаваемой активисткой последних трех лет.

В интервью журналу Тунберг рассказала, что последний раз покупала себе новую одежду три года назад и «это был секонд-хенд». «Я просто одалживаю вещи у знакомых», — пояснила она.