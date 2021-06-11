«Пятницы ради будущего». Грета Тунберг впервые после пандемии возобновила еженедельный протест

Екоактивистка Грета Тунберг вернулась под здание парламента Швеции, чтобы возобновить свой традиционный пятничный протест за климат.
Об этом она написала в своем Twitter.
Школьница вышла на протест с небольшой группой единомышленников, чтобы не нарушать карантинные ограничения. Протестующие были в масках и с разрисованными плакатами «Пятницы ради будущего» и «Школьная забастовка за климат».
«Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество и мы будем действовать в рамках действующих ограничений, — отметила Грета в посте.
- Грета впервые вышла на протест против изменений климата в августе 2018 года, когда ей было 15 лет. Каждый день вместо уроков она приходила под стены шведского парламента с плакатом «Шведская забастовка за климат». Таким образом она надеялась добиться от парламентариев снижения выбросов углекислого газа согласно Парижскому климатическому соглашению. После парламентских выборов Грета протестовала только по пятницам.
- Вскоре благодаря соцсетям и СМИ одиночные забастовки Греты Тунберг переросли во всемирные акции под названием Fridays For Future («Пятницы ради будущего»). Журнал TIME в 2019-м назвал Грету человеком года.