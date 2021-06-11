«П’ятниці задля майбутнього». Грета Тунберг вперше після пандемії відновила щотижневий протест

Екоактивістка Грета Тунберг повернулася під будівлю парламенту Швеції, щоб відновити свій традиційний п’ятничний протест за клімат.
Про це вона написала у своєму Twitter.
Школярка вийшла на протест з невеликою групою однодумців, щоб не порушувати карантинних обмежень. Протестувальники були у масках та з розмальованими плакатами «П’ятниці задля майбутнього» і «Шкільний страйк за клімат» .
«Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень», — зазначила Грета у дописі.
- Уперше Грета вийшла на протест проти змін клімату в серпні 2018 року, коли їй було 15 років. Щодня замість уроків вона приходила під стіни шведського парламенту з плакатом «Шведський страйк за клімат». Таким чином вона сподівалася домогтися від парламентаріїв зниження викидів вуглекислого газу згідно з Паризькою кліматичною угодою. Після парламентських виборів Грета протестувала лише по пʼятницях.
- Незабаром завдяки соцмережам і ЗМІ одиночні страйки Грети Тунберг переросли у світові акції під назвою Fridays For Future («П’ятниці заради майбутнього»). Журнал TIME у 2019 році назвав Грету людиною року.