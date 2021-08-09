У Тернополі в дитсадку отруїлися діти, двох госпіталізували

У дитсадку Тернополя отруїлися діти, двох із них забрали до лікарні.

Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як зазначається, спалах кишкової інфекції стався 6 серпня. Наразі постраждали шестеро дітей, із них двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікуються амбулаторно.