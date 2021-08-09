В Тернополе в детском саду отравились дети, двоих госпитализировали

В детском саду Тернополя отравились дети, двоих из них забрали в больницу.

Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Как отмечается, вспышка кишечной инфекции произошла 6 августа. Сейчас пострадавшими являются шестеро детей, из них двое находятся на стационарном лечении, остальные лечатся амбулаторно.