Італійська поштова служба перехопила лист для Папи Римського із кулями всередині

У Мілані правоохоронці вилучили лист із трьома кулями, який був адресований Папі Римському. Про це 9 серпня повідомило агентство Associated Press.

Лист надіслали з Франції. Його перехопили поштові службовці вночі на сортувальному пункті у передмісті Мілана.

Конверт був підписаний від руки: «Папа, Ватикан, площа Святого Петра, Рим» і містив три кулі, імовірно для пістолета, і повідомлення, що стосується фінансових операцій у Ватикані.

Розслідування триває, а Ватикан поки не дає коментарів.